Недовольство граждан Германии федеральным канцлером Фридрихом Мерцем вновь несколько возросло.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa для телеканалов RTL и ntv, сообщает "Европейская правда".

88% опрошенных выразили недовольство работой Мерца, что на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе. Довольны канцлером 11%, что на один пункт меньше, чем ранее.

Согласно данным опроса, критика преобладает даже среди сторонников правящего блока ХДС/ХСС. 60% из них выразили недовольство Мерцем, лишь 39% – удовлетворение.

Среди сторонников других партий уровень недовольства был значительно выше: среди сторонников коалиционного партнера СДПГ 86% выразили недовольство Мерцем.

Уровень поддержки партий остался неизменным. "Альтернатива для Германии" остается на первом месте с 26 процентами, опережая ХДС/ХСС с 21%. Далее следуют "Зеленые" с 16%, СДПГ – 13% и "Левые" – 11%. Все остальные партии остаются ниже пятипроцентного барьера.

С 17 по 23 ноября компания Forsa опросила 2500 избирателей. Статистическая погрешность была указана на уровне плюс/минус 2,5 процентных пункта.

Данные другого опроса показали, что подавляющее большинство жителей Германии обеспокоено деятельностью федерального правительства, ростом цен и качеством школьного образования и образовательной системы.

Также сообщалось, что подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Мерц покинет свой пост.