15-летнюю ученицу из варшавского района Воля задержала полиция после того, как она опубликовала в социальных сетях угрозы о совершении теракта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

15-летняя ученица одного из варшавских лицеев распространяла и публично демонстрировала материалы террористического характера, заявляя о подготовке теракта с использованием взрывного устройства, а также публично одобряла преступления террористического характера.

Тревожные посты подростка заметили ученики и учителя ее школы. Обеспокоенные педагоги сообщили об этом в полицию.

Правоохранители проанализировали материалы, опубликованные в интернете, и опросили свидетелей. Собранные доказательства позволили предъявить 15-летней девушке обвинения по пяти уголовным правонарушениям. Дело теперь будет передано в суд по семейным делам, который решит, какие дальнейшие последствия ждут подростка.

Полиция напоминает, что угрозы террористического характера, даже опубликованные в Интернете, рассматриваются очень серьезно и могут привести к серьезным правовым последствиям.

Напомним, в октябре в польских школах произошла серия нападений. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

После этого Польша существенно усилила присутствие полиции в школах и вокруг них в связи с серией нападений с ножами.