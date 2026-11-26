Глава МИД Польши Радослав Сикорский с минимальным отрывом опередил президента Кароля Навроцкого в рейтинге доверия к политикам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Onet, передает "Европейская правда".

В ноябрьском опросе о доверии к политикам первое место занял глава польской дипломатии Радослав Сикорский. Доверие к министру иностранных дел выразили 45% респондентов. Это такой же результат, как и в предыдущем опросе.

Сразу за ним оказался президент Кароль Навроцкий, которому доверяют 44,9% опрошенных. По сравнению с предыдущим опросом это означает падение на 1,1 процентного пункта. Таким образом, Навроцкий утратил позицию лидера, которую занимал с августа 2025 года.

Однако преимущество Сикорского носит символический характер. Разница составляет всего 0,1 процентного пункта, а значит, значительно меньше погрешности оценки опроса. Поэтому нельзя считать, что министр иностранных дел имеет статистически подтвержденное преимущество над президентом.

Сикорский выглядел лучше Навроцкого по показателю недоверия. Негативные оценки в отношении главы МИД составили 45,2%. В случае президента этот показатель составил 48,4%.

Результаты Кароля Навроцкого свидетельствуют о заметном изменении по сравнению с началом лета. В июне доверие к нему выразили 54,8% опрошенных, а недоверие – 39,3%. С тех пор поддержка президента систематически снижается.

Третье место в рейтинге сохранил спикер Сейма Влодзимеж Чажастый, которому доверяют 38,5% респондентов, что означает рост на 1,5 процентных пункта.

Чуть ниже оказался Кшиштоф Босак. Лидер "Конфедерации" получил 38,4% доверия, улучшив свой результат целых 5,1 процентных пункта. Это самый большой рост в ноябрьском опросе.

Пятое место занимает премьер-министр Дональд Туск. Доверие к главе правительства выразили 37,4% опрошенных, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

Падение показателей зафиксировал также Владислав Косиняк-Камыш – министру национальной обороны доверяют 35,9% респондентов. Это снижение результата на 3,8 процентных пункта.

Первую десятку замыкает Ярослав Качиньский. Лидер партии "Право и справедливость" получил 27,1% доверия, что означает улучшение на 3,2 процентных пункта.

Наибольший отрицательный баланс в рейтинге имеет антиукраинский политик Гжегож Браун. Доверие к этому политику выражают 22,9% респондентов, тогда как 69,7% опрошенных ему не доверяют.

Опрос IBRiS для Onet был проведен 20–21 ноября 2026 года. Исследование проведено методом CATI, то есть с помощью стандартизированных телефонных интервью с использованием компьютерной поддержки, на выборке из 1100 взрослых поляков.

Другой опрос, проведенный на днях, показал, что если бы на парламентских выборах в Польше партии выступили в составе двух блоков – левоцентристского во главе с "Гражданской коалицией" и правого, в который вошли бы "Право и справедливость" и "Конфедерация", – победил бы список под руководством Дональда Туска.

Кроме того, правящая "Гражданская коалиция" укрепляет лидерские позиции, а оппозиционная "Право и справедливость" демонстрирует самый низкий уровень поддержки в истории.