Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре позвонили главе РФ Владимиру Путину в прошлом месяце, чтобы предотвратить столкновение в Балтийском море.

Об этом стало известно The Wall Street Journal от лиц, знакомых с ситуацией, передает "Европейская правда".

Балтийское море стало одним из самых опасных потенциальных очагов напряженности между Москвой и Западом, и оба лидера стремились смягчить напряжение, заверив Путина, что они не намерены перекрывать жизненно важный для Москвы морской путь.

Россия транспортирует более 60% своей нефти морским путём через Балтийское море, что является жизненно важным источником для её военной экономики. Однако море окружено странами-членами Организации Североатлантического договора.

По словам западных чиновников, в последние месяцы Москва предприняла ряд тревожных шагов, что свидетельствует об усилении опасений в Москве относительно возможной блокады.

"Мы не намерены блокировать Балтийское море в мирное время, можете быть уверены в этом, мы будем действовать в соответствии с законом", – сказал Стубб Путину во время телефонного разговора 27 октября, по словам двух человек, присутствовавших при разговоре.

Одной из причин роста напряжённости в Балтийском море стали перехваты танкеров российского "теневого флота". По словам западных чиновников, отдельные комментарии также подогрели опасения Москвы относительно намерений Запада в Балтийском море.

11 сентября министр иностранных дел Польши предложил НАТО провести вблизи Калининграда военные учения, настолько "агрессивные", что Путин побоится нападения. Через несколько дней министр иностранных дел Эстонии заявил в ООН, что "Эстония, Финляндия, а также НАТО" могут перекрыть Финский залив "в течение нескольких часов".

В конце октября, по словам европейских и американских чиновников, представители Пентагона предупредили своих балтийских коллег, чтобы те смягчили риторику.

Западные чиновники поспешили убедить Москву, что НАТО не намерено вводить блокаду. Финляндия вызвала российского посла, пытаясь разрядить кризис.

Однако, по словам чиновников, знакомых с его взглядами, Стубб опасался, что это послание не доходит до адресата. Они обратились к российскому олигарху, который имел прямую связь с Кремлем. По словам этих источников, этот человек отправился в Норвегию для консультаций с высокопоставленными чиновниками, а затем вернулся в Москву, чтобы передать сообщение Путину.

Через несколько дней оба лидера беседовали с Путиным, пытаясь развеять его опасения относительно морской блокады.

Заверения Стубба о том, что Финляндия будет соблюдать морское право в своих отношениях с Россией, были подвергнуты испытанию в последние дни.

Так, 21 ноября финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

В пограничной службе Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября было поражено украинскими беспилотниками. Пострадавшее судно тушили финские спасатели, а затем отбуксировали его за пределы вод Финляндии.