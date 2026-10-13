Місто Каунас скасує паперові квитки та готівкову оплату у водіїв громадського транспорту

У литовському місті Каунас з грудня скасують паперові квитки та готівкові розрахунки у водіїв громадського транспорту.

Таке рішення ухвалила міська рада у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Міська влада заявляє, що це рішення дозволить водіям зосередитися на керуванні транспортними засобами, а не на обробці грошей та видачі квитків. За словами влади, це також сприятиме дотриманню розкладу руху громадського транспорту.

Ця пропозиція викликала занепокоєння у політиків опозиції щодо доступу до громадського транспорту для людей похилого віку, туристів та пасажирів, які зазнають труднощів через збої в роботі банківських або платіжних систем.

Мартинас Матусевічюс, голова міського відділу організації транспорту та дорожнього руху, зазначив, що літні пасажири, які користуються пільговими тарифами, становлять незначну частку серед тих, хто зараз розраховується з водіями готівкою.

Пасажири зможуть перевести свої пільгові тарифи на банківські картки, а інформаційний центр каунаського громадського транспорту надаватиме допомогу як телефоном, так і особисто, додав він.

Місто також розглядає можливість встановлення квиткових автоматів на зупинках громадського транспорту, хоча їхня вартість та вимоги до технічного обслуговування залишаються предметом занепокоєння, зазначив Матусевічюс.

Він додав, що система безконтактних розрахунків була протестована і може продовжувати працювати навіть під час перебоїв з інтернетом.

Згідно з новими правилами, пасажири й надалі зможуть використовувати готівку для придбання або поповнення карток громадського транспорту у визначених пунктах продажу, зокрема в офісах обслуговування клієнтів, торгових центрах та кіосках. За наявними даними, квитки, придбані у водіїв за готівку, становили лише 4,5% від усіх оплат за проїзд протягом перших восьми місяців цього року.

Як повідомлялося, Німеччина планує скасувати видачу більшості паперових чеків з 2028 року.

Раніше стало відомо, що у Німеччині хочуть заборонити бізнесам вимагати у покупців оплату лише готівкою.