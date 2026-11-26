В четверг, 26 ноября, Европарламент принял резолюции по ситуации с правами человека в Эритрее, Грузии и Макао и призвал Еврокомиссию ввести санкции в отношении лиц, ответственных за такие решения в этих странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В частности, депутаты Европарламента осудили вынесение приговоров оппозиционным политикам Паати Бурчуладзе, Иракли Надирадзе и Паати Манджаладзе и призвали к "немедленному и безусловному освобождению" всех политических заключённых и незаконно задержанных лиц в Грузии, включая бывшего президента Михаила Саакашвили и лауреатку премии Сахарова 2025 года Мзию Амаглобели.

"Власти должны в полной мере соблюдать международные стандарты справедливого судопроизводства и прекратить политически мотивированные преследования и судебное преследование деятелей искусства, оппозиционеров, журналистов и активистов. Парламент отмечает, что необходимы независимые расследования обвинений в чрезмерном применении силы, запугивании и жестоком обращении с участниками протестов, а также привлечение виновных к ответственности", – говорится в заявлении депутатов.

Парламент подчеркнул, что уважение к верховенству права, правам человека и европейским ценностям является необходимым условием прогресса на пути к вступлению в ЕС. Европарламент призвал Евросоюз ввести целевые санкции, в частности замораживание активов и запрет на въезд и транзит через территорию ЕС, в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии, верховенства права, а также за серьезные нарушения прав человека.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза, в котором было заявлено, что процесс вступления Грузии в Европейский Союз де-факто остается приостановленным.

Подробнее о политической ситуации в стране читайте в статье: Как власти Грузии приступили к окончательному запрету оппозиции и какие это будет иметь последствия