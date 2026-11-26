Европейский Союз совершает "стратегическую ошибку" из-за предложенных сокращений своего будущего бюджета, предупредил президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 26 ноября, на саммите в Брюсселе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросовета, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что в стратегическом плане Европа совершает ошибку. Нам нужно инвестировать больше, Европа нуждается в большем бюджете. Мы признаем сокращение европейских государственных инвестиций по сравнению с Китаем и Соединёнными Штатами", – сказал Макрон.

Эмманюэль Макрон подтвердил, что 26 ноября лидеры стран-членов ЕС не достигли соглашения по бюджету. Но предложение президента Евросовета Антониу Кошты сократить проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы разочаровало французского президента.

Что касается цели Франции в переговорах о бюджете, по словам Макрона, она заключается в сохранении финансирования традиционных направлений политики.

"Мы будем продолжать финансировать наши привычные приоритеты: агропромышленность, политику сплочённости, рыболовство, поддержку периферийных регионов. Будем и дальше инвестировать в наш суверенитет – в частности, в новейшие технологии и оборону, – а также должны стабилизировать национальные взносы в бюджет", – сказал президент Франции.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр критически отозвался о шансах лидеров ЕС достичь согласия по поводу семилетнего бюджета Евросоюза и поддержки Украины во время саммита в Брюсселе 26 ноября.

Напомним, лидеры Европейского Союза на внеочередном саммите в Брюсселе 26–27 ноября обсуждают финансирование Украины в 2027 году и в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС, однако достижения окончательной договоренности по этим вопросам не ожидается – принятие решения перенесут на декабрь.