В ночь на 27 ноября в двух регионах Латвии – Лудзенском и Балвском краях – была объявлена воздушная тревога: неизвестный дрон на короткое время вторгся в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Национальных вооруженных сил Латвии.

В ночь на пятницу Национальные вооруженные силы зафиксировали перемещение беспилотного летательного аппарата непосредственно вблизи государственной границы Латвии. В течение короткого времени беспилотный летательный аппарат находился на территории страны. В 02:30 в Лудзенском крае была объявлена угроза воздушному пространству и активировано оранжевое предупреждение.

В ответ на это были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Латвийская армия также запустила дрон-перехватчик для сбивания цели, который после полёта вернулся к месту запуска. Подразделения противовоздушной обороны находились в готовности немедленно реагировать на угрозу.

В 02:55 угроза воздушному пространству в Лудзенском крае миновала, и оранжевое предупреждение было отменено.

В то же время в Балвском крае было активировано желтое предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Примерно в 03:30 угроза в этом регионе миновала, а предупреждение было отменено.

Стоит отметить, что в ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область России.

В Национальных вооруженных силах Латвии предупредили, что пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение подобных случаев вторжения неизвестных дронов в воздушное пространство страны.

Военные призвали граждан сохранять бдительность, следить за официальной информацией и соблюдать указания, приведенные в сообщениях, рассылаемых через сотовую связь.

11 ноября в воздушное пространство Латвии вторглись три беспилотных летательных аппарата, два из которых на короткое время (1–2 минуты) пересекли восточную границу страны, а один пересек территорию Латвии с юга на север.

В ночь на 3 ноября в Лудзенском и Балвском краях Латвии была объявлена воздушная угроза из-за неизвестного дрона; объект упал в районе Балви.

1 ноября Вооружённые силы Латвии применили дрон-перехватчик после того, как неизвестный беспилотник залетел в латвийское воздушное пространство. Объект вылетел с территории страны, а армия активировала механизм самоуничтожения перехватчика.