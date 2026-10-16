Співлідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель вважає, що Берлін має брати приклад з президента США Дональда Трампа у відносинах з РФ і тиснути на президента України Володимира Зеленського.

Про це вона сказала в інтерв’ю The Economist, передає "Європейська правда".

Вайдель вважає, що підтримка Києва Німеччиною є марною: нібито Україна "занадто мала" і "вже програла".

За її словами, Німеччина має чинити "тиск на президента України", щоб покласти край вбивствам. Політика має дотримуватися принципів "Німеччина понад усе", зокрема шляхом наслідування угоди Дональда Трампа з Росією щодо дизельного палива.

Вайдель також вважає, що затягування війни "ставить під загрозу Німеччину", оскільки вона може стати мішенню. При цьому вона не хоче визнавати Росію загрозою.

Нещодавно Німеччина звинуватила Кремль у невдалій атаці дронів на аеропорт Лейпцига. Але Вайдель каже, що не бачила жодних доказів того, що за цією "так званою спробою атаки дронів" стояла Росія.

Вона визнала, що Росія була агресором у 2022 році, але додала: "Коли за столом переговорів сидить дипломатія, там сидить і історія". При цьому Вайдель мала на увазі, що протягом десятиліть Захід ігнорував занепокоєння Росії щодо безпеки і повинен припинити це робити.

Аліс Вайдель раніше позитивно оцінила так звану "дизельну угоду" президента США Дональда Трампа з Росією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Сенатори-республіканці та сенатори-демократи США 11 жовтня закликали Трампа змінити курс щодо угоди з Росією про постачання дизельного палива, заявивши, що вона суперечить законодавству Сполучених Штатів.