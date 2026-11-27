Страны-члены Евроконтроля приняли решение о продлении деятельности Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности (European ATM Voluntary Solidarity Fund) на следующие два года – 2027–2028.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Такой результат стал главным итогом 66-го заседания Временного совета Евроконтроля – ключевого руководящего органа Европейской организации по безопасности аэронавигации. Украинскую сторону на заседании представляли специалисты Государственной авиационной службы и "Украэроруха".

Созданный в ноябре 2022 года Фонд остается важным механизмом финансовой поддержки украинской аэронавигационной системы. Всего в течение 2023–2026 годов Украина привлекла через этот инструмент более 115,1 млн евро.

Благодаря этим средствам удается поддерживать оперативную готовность аэронавигационной системы Украины, сохранять профильную инфраструктуру и высококвалифицированные кадры, а также закладывать основу для оперативного возобновления гражданских полётов, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В правительстве Польши в конце текущего или в начале следующего года планируют ввести бесполетную зону на востоке страны.

Ранее СМИ сообщали, что Россия хочет добиться через Международную организацию гражданской авиации смягчения санкций в отношении авиационной отрасли, учитывая, что действующие ограничения поставили под угрозу безопасность полетов.