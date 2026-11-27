Европейские лидеры постепенно приходят к мысли, которую до недавнего времени считали почти еретической: они должны вести переговоры с Россией. В противном случае Европе придётся либо оплачивать мир, соглашения о котором будут достигнуты без её согласия, либо она просто исчерпает финансовые ресурсы.

Однако Европейский Союз продемонстрировал институциональную неспособность дать хотя бы более-менее убедительный ответ на вопрос о том, кто из его представителей мог бы представлять его на переговорах.

Учитывая конфедеративную модель принятия решений в Европе, иначе и быть не могло. В отсутствие федерального правительства никто не может вести переговоры от имени крайне неоднородного объединения государств-членов.

О том, почему ЕС не может определиться и как следует действовать, – в колонке бывшего министра финансов Греции, лидера партии MeRA25 Яниса Варуфакиса Тройка для Европы: почему определить переговорщика с Кремлем должны Лондон, Берлин и Париж. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки обращает внимание на то, что Европейская комиссия умеет навязывать свою волю иностранным странам или целым экономическим блокам (таким как южноамериканское объединение "Меркосур"), которые остро нуждаются в доступе к полумиллиарду состоятельных потребителей. Так же, как это было в случаях с Brexit или неплатежеспособными государствами еврозоны, чиновники ЕС отточили мастерство подавления внутреннего сопротивления. Для этого было достаточно категорического отказа от переговоров и непреклонного требования заполнить все пункты анкеты, подготовленной в Брюсселе.

"Мирные переговоры по Украине – это не торговое соглашение, не договорённость о Brexit и не пакет мер жесткой экономии, который навязывают обанкротившемуся государству-члену, чьи банки были закрыты Европейским центральным банком. Это война", – пишет бывший министр финансов Греции.

По его мнению, Европейский совет понимает, что такой подход не может служить основой для переговоров Европы с Россией. Именно поэтому Европа, напоминает автор колонки, быстро отвергла предложение Каи Каллас, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вести переговоры с Россией от имени Европы.

Очевидно, что её позиция несовместима с решением ЕС начать с Россией диалог, пишет Янис Варуфакис.

Линии раскола между Севером и Югом, между Востоком и Западом ЕС – ещё один, по мнению греческого политика, источник его дипломатической слабости.

На фоне этого паралича автор колонки считает правильным поручить выбор специального посланника Европы именно E3 – Великобритании, Германии и Франции.

"Великобритания и Франция – единственные европейские военные державы, имеющие существенный вес, тогда как Германия заплатила самую высокую цену за поддержку Украины – как непосредственным финансированием, так и потерями, вызванными прекращением поставок российских энергоносителей", – объясняет Янис Варуфакис.

К тому же существует соответствующий прецедент.

В 2003 году министры иностранных дел этих трех стран – E3 – совместно отправились в Тегеран, вне рамок структур ЕС и НАТО, и начали переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. Таким образом, такой формат уже существует, не хватает лишь политической воли.

По словам автора колонки, сильные кандидаты на должность специального посланника E3 должны сочетать дипломатические навыки с принципиальной позицией против откровенного произвола сильных мира сего. Они должны пользоваться широким уважением как среди левых, так и среди правых, как на Востоке, так и на Западе, а также в странах Глобального Юга.

"Они не должны быть ни русофобами, ни русофилами. И не должны находиться в чьей-либо зависимости", – предупреждает греческий политик.

Он убежден, что таких кандидатов немало. Например, Доминик де Вильпен или Мишель Барнье.

"Европе нужен человек, которого Кремль не сможет отвергнуть, которому США не смогут приказывать, а балтийские сторонники жесткой линии не смогут заблокировать", – резюмирует автор.

Подробнее – в материале Яниса Варуфакиса Тройка для Европы: почему определить переговорщика с Кремлем должны Лондон, Берлин и Париж.