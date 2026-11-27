Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення взяти участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, де також планує зустрітися з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

Про це Сибіга заявив на спільній із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе пресконференції у Києві, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, "перед нами важливі заходи по лінії НАТО".

"Найближчим часом відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі та відповідно Рада Україна – НАТО. Я запрошений на цей захід, у рамках свого перебування буду теж мати зустріч із генеральним секретарем НАТО", – сказав міністр.

Коментуючи нещодавню зустріч президента США Дональда Трампа з Рютте, глава МЗС не виключив, що генсек НАТО після неї вже провів розмову з Президентом Володимиром Зеленським.

Сибіга повідомив, що був присутній під час розмови Зеленського з Рютте напередодні поїздки генерального секретаря Альянсу до США, під час якої вони "звіряли годинники" та узгоджували сигнали, які необхідно було донести до американського президента.

"Звичайно, ракети для Patriot – одна з ключових позицій, яку озвучив Президент Зеленський. І я впевнений, що пан Рютте також обговорював це з президентом Трампом", – зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що контакти між Зеленським і Рютте відбуваються постійно, поза будь-якими протокольними рамками, коли Україні потрібні підтримка, обмін думками та важливі рішення.

Варто зазначити, що Рютте захистив підхід американського президента Дональда Трампа до Владіміра Путіна, заявивши, що той піддає господаря Кремля випробуванням.

Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, також говорив, що не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом.