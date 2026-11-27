Бельгийские власти обязали Google приостановить строительные работы по возведению крупного дата-центра на юге страны, поскольку запросы американской технологической компании об изменении первоначальных условий разрешения на строительство не были одобрены.

Об этом заявил общественному вещателю RTBF представитель регионального правительства Валлонии Рафаэль Стокис, сообщает "Европейская правда".

Как указал Стокис, инспекторы посетили строительную площадку и констатировали, что здание почти готово, а каркасные работы завершены, несмотря на то, что в выдаче разрешения было отказано.

Стокис сообщил, что 300 рабочим было дано устное распоряжение о приостановке работ, которое было подтверждено Google в письменной форме.

В своём заявлении компания отметила, что "привержена поддержанию открытого и конструктивного диалога" с региональными властями.

Поданное Google в 2025 году заявление об изменении планов, в частности о переходе с воздушного охлаждения на водяное, сначала было одобрено местными властями, но позже отозвано после протестов. Компания подала апелляцию, и решение по делу ожидается в начале следующего года.

Огромное здание, занимающее около 3 гектаров на территории бизнес-парка площадью 50 гектаров, расположенного на месте бывшей угольной шахты в Айзо-Пресли, примерно в 15 км к западу от Шарлеруа, является одним из трех зданий, изначально запланированных Google на этом участке.

Напомним, Финляндия возбудила уголовное дело из-за вырубки леса для строительства дата-центров Google.

В сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.