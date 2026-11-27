Конвой российских кораблей, перевозивший военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море после того, как 22 ноября украинские морские дроны потопили российский корвет в порту Бенгази.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди представителей военных и силовых структур, сообщает "Европейская правда".

Изменение курса конвоя, о котором ранее не сообщалось, свидетельствует о том, как Россия пытается защитить свои военно-морские силы после атаки украинского морского дрона, потопившего российский военный корабль в Ливии, примерно в 2000 км (1 240 миль) от театра военных действий в Украине, отмечает издание.

Еще один конвой, сопровождавший фрегат российского флота "Головко", развернулся вблизи Сицилийского пролива в тот же день, когда произошло нападение в Бенгази, сообщил европейский военный чиновник, отслеживавший движение конвоя. Этот пролив является ключевой точкой у побережья Северной Африки.

Представитель украинской военной разведки и отдельный представитель служб безопасности Ближнего Востока, осведомленные о ситуации с конвоем, подтвердили, что вторая флотилия изменила курс, отклонившись от пути в Ливию, и в настоящее время находится у побережья Алжира.

Министерство обороны России пока не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту, а также поразили сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

Впоследствии итальянская сторона заявила, что Украина не координировала свои действия в Ливии и не сообщила союзникам о своей атаке на российские корабли. То же самое отметил и Зеленский в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.