Лидер оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль предложил потребовать от Украины принять беженцев, которых Евросоюз не может вернуть в страны происхождения, в обмен на предоставленную ей финансовую помощь.

Об этом говорится в заявлении Кикля, опубликованном в пятницу на сайте Австрийской партии свободы, сообщает "Европейская правда".

Европейский Союз, а также Австрия, вложили в Украину сотни миллиардов. Взамен Герберт Кикль предлагает направлять в Украину сирийцев и афганцев, которые при этом помогут ей в восстановлении после войны.

"Когда там замолчат пушки, настанет время требовать что-то взамен. Украина нам что-то должна! Это была бы абсолютно выигрышная для всех ситуация, если бы Киев принял тех сирийцев и афганцев, которых мы не можем вернуть в их страны происхождения. Они могли бы сразу же помочь там в восстановлении. Кто с этим не согласен, тот может в любое время уехать – только не к нам", – заявил Герберт Кикль.

По словам председателя фракции Австрийской партии свободы, нынешняя правительственная коалиция представляет собой сплошной вотум недоверия к воле избирателей, что еще больше усиливает нелегальную иммиграцию.

"Кто не живет в соответствии с нашими ценностями, нашей культурой и нашими традициями, тот не имеет права на австрийский паспорт. Лицемерно консервативная Народная партия годами не принимала мер, чтобы положить этому конец, и не поддерживала наши законодательные инициативы", – добавил лидер австрийских ультраправых.

Ранее Герберт Кикль резко раскритиковал ЕС за его курс в отношении Украины и заявил, что Евросоюз ставит под угрозу население Австрии.

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