В Австрии 27 ноября суд вновь поместил под стражу двух украинцев, подозреваемых в шпионаже в пользу иностранной разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Обоих мужчин, сотрудников украинского военного разведывательного ведомства, освободили из-под стражи всего две недели назад.

Прокуратура Вены подтвердила, что оба обвиняемых, сотрудники военной разведки Украины, вновь находятся под стражей.

По информации источника издания, причиной повторного задержания мог стать анализ изъятых у подозреваемых носителей информации, в частности, мобильных телефонов и компьютеров. Там якобы нашли доказательства того, что эти двое мужчин планировали незаконные разведывательные операции, в том числе и в Великобритании, а именно – похищение лиц, которых в Украине обвиняют в имущественных преступлениях, но которых Соединённое Королевство до сих пор не экстрадировало.

Как отмечает издание, эта информация проливает новый свет на заявление бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который уехал из Украины в Вену. В конце октября он написал в социальных сетях, что сотрудники военной разведки якобы не только должны были его разыскать, но и совершить в отношении него незаконные насильственные действия. По словам бывшего генерального прокурора, соответствующие приказы поступали из Администрации Президента Украины.

Первоначальное задержание двух агентов военной разведки вызвало резонанс также потому, что впоследствии в Вене задержали и украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и его оператора. Оператор, получивший травмы во время задержания, подозревался и до сих пор подозревается в сотрудничестве с сотрудниками разведки.

По данным МВД Австрии, Ткач был задержан по подозрению в шпионаже, которое впоследствии не подтвердилось.

Напомним, двое предполагаемых сотрудников военной разведки Украины были задержаны в Вене ещё 5 октября. Земельный суд принял решение о заключении подозреваемых под стражу.