Американские военные сбили шесть дронов, которые в начале этого месяца угрожали британской базе ВВС Lakenheath – в причастности к этому подозревают Иран.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

На базе Королевских ВВС Lakenheath в графстве Саффолк 13 ноября была объявлена тревога, в ходе которой американскому персоналу приказали укрыться. Как сообщают источники издания, базу атаковали дроны, но их отразили американские средства обороны, находившиеся на месте.

Лейкенхит, где дислоцируется 48-е истребительное крыло, является крупнейшей оперативной базой истребителей США в Европе, на которой находится почти 7000 военнослужащих. Во время инцидента американская технология противодействия дронам была успешно применена для отражения беспилотных летательных аппаратов, однако дроны не были изъяты ни британским, ни американским персоналом.

Тегеран отрицал какую-либо причастность к этим событиям.

В пятницу, 27 ноября, ВВС США в Европе отказались обсуждать системы противодействия дронам из соображений оперативной безопасности, но пресс-секретарь призвал общественность "оставаться бдительными и немедленно сообщать местным властям о любой подозрительной деятельности". Министерство обороны Великобритании заявило, что защита военных баз является "высшим приоритетом".

Двое итальянцев погибли в результате атаки иранского беспилотника в Кувейте. Речь идет об итальянских техниках, которые работали на базе.

Также недавно СМИ сообщили, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании на ночь убирают свои самолеты в ангары и укрытия, чтобы защитить их от возможных угроз со стороны дронов.