Российский "Газпром" и турецкая государственная компания BOTAŞ 27 ноября продлили на три года контракт на поставку природного газа в Турцию.

Об этом сообщает BloombergHT, передает "Европейская правда".

В рамках нового договора объемы поставок природного газа и условия поставки не изменятся.

Как заявил вице-премьер-министр России Александр Новак, российская энергетическая компания "Новатэк" также подписала договор о поставках сжиженного природного газа в Турцию.

"Поставки начнутся 1 января 2027 года. Пока объемы невелики, но их увеличение не исключается", – сказал Новак.

Также Новак отметил, что с начала года Россия поставила в Турцию более 20 миллионов тонн нефтепродуктов, значительную часть которых составляет дизельное топливо.

Напомним, министр энергетики Польши Милош Мотика предупредил, что попытки США заставить Европу покупать больше российского газа укрепят Кремль, нанесут ущерб американской экономике и не помогут прекратить войну в Украине.

Ранее сообщалось, что США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала полномасштабной войны России в Украине, и передать их в финансовую структуру под контролем Вашингтона с целью возобновления мирных переговоров.