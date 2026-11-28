В субботу, 28 ноября, по всей Франции вновь пройдут массовые демонстрации, в частности против насилия в отношении женщин, на фоне нескольких волн "социальной мобилизации", продолжающейся уже два месяца.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Демонстрации запланированы в более чем тридцати городах, включая Париж, Лилль, Лион и Марсель. Они приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.

"Мы призываем к организации феминистской волны во всех наших городах, чтобы заявить, что сексистское и сексуальное насилие, безусловно, должно прекратиться", – отметила Софи Бине, генеральный секретарь профсоюза CGT.

В Париже, где ожидаются два отдельных марша, которые начнутся в 14:00, полицейская префектура ожидает около 40 000 демонстрантов. Там отмечают, что ожидают большей явки, чем в прошлую субботу, учитывая увеличение количества запланированных протестов. В частности, один из маршей, организованный феминистским коллективом #NousToutes ("Мы все"), пройдет от площади Республики до площади Нации, чтобы осудить "гендерное, социальное и государственное насилие".

Кроме того, к маршам вновь присоединится молодежь, выступающая против плохих условий обучения. К демонстрациям также призвало движение "желтых жилетов", выступающее против высокой стоимости жизни.

Напомним, протесты во Франции продолжаются седьмую субботу подряд. В частности, во время демонстраций 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.