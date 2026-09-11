Голова Служби безпеки Британії попередив про зростаючі загрози від Росії та Китаю

Голова британської Служби безпеки (MI5) Кен Маккаллум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм.

Про це він написав у статті для газети The Independent, присвяченій 25-й річниці подій 11 вересня, повідомляє "Європейська правда".

У річницю терористичних атак "Аль-Каїди" проти США 11 вересня Маккаллум попередив, що Британія стикається з більшою небезпекою, ніж у 2001 році.

Глава MI5 звернувся з загальнонаціональним "закликом до зброї", попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю.

"Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості", – зазначив Маккаллум.

Посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив "великого дракона", тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець додав: "Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів: дракони повернулися, але змії не зникають".

Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсій, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи, йдеться у колонці.

Маккаллум заявив, що для захисту Великої Британії від "прихованого втручання в нашу демократію", такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна "неухильна адаптація".

"Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з’ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку", – додав він.

У своєму "заклику до зброї" глава MI5 наголосив, що безпека має бути "спільним національним завданням", і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони.

"Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра", – сказав він.

У грудні минулого року головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон попередив, що його країна повинна краще підготуватися до відбиття загрози конфлікту, особливо з боку Росії.

У травні британський Центр урядового зв'язку (GCHQ) попередив, що Велика Британія перебуває у "вирішальному моменті", оскільки Росія "неухильно націлена" на її критичну інфраструктуру.