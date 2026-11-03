В Великобритании предупредили о риске кибератак на инфраструктуру с ИИ в ближайшие два года

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил, что страна должна быть готова к кибератакам на свою критически важную инфраструктуру с использованием искусственного интеллекта в течение следующих двух лет.

Об этом говорится в отчете центра, передает "Европейская правда".

В отчете NCSC содержится предупреждение о том, что в течение ближайших двух лет использование искусственного интеллекта враждебными субъектами "с высокой вероятностью" увеличит масштаб и эффективность их операций, в частности кибератак с использованием программ-вымогателей, социальной инженерии и эксплуатации уязвимостей.

Ричард Хорн, исполнительный директор NCSC, отметил, что слишком многие организации и цепочки поставок в Великобритании десятилетиями безнаказанно "экономили на технологиях", что сделало их уязвимыми.

"В ближайшие месяцы мы столкнемся с реальной перспективой беспрецедентного роста количества киберинцидентов. Но мы должны четко осознавать, что это происходит не потому, что искусственный интеллект изобрел новые способы атаковать нас. А потому, что уязвимости, которые слишком долго оставались без внимания, теперь могут быть обнаружены и использованы в масштабах, которые раньше были немыслимы", – говорится в его речи.

Во время презентации отчета глава Национального центра кибербезопасности должен заявить, что Россия предпринимает постоянные попытки проникновения в военные сети Великобритании, тогда как Иран проводит вредоносные кибероперации по всему миру. Также страна должна быть готова к атакам со стороны Китая.

"Мы знаем, что Китай, с большой вероятностью, намерен и лучше всего подготовлен к использованию ИИ для операций против нашей критической национальной инфраструктуры и других стратегических целей, причем его деятельность представляет собой самый сложный и длительный кибервызов, с которым сталкивается Великобритания", – говорится в тексте речи Горна.

В сентябре глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум выступил с предупреждением об опасности действий враждебных государств против Великобритании, которые представляют большую угрозу, чем терроризм.

В мае британский Центр правительственной связи (GCHQ) предупредил, что Великобритания находится в "решающий момент", поскольку Россия "неуклонно нацелена" на её критически важную инфраструктуру.