В Італії скликають консультації зі спецслужбами через кібератаки на супермаркети

На тлі хакерських атак на системи охолодження в італійських супермаркетах уряд Італії скликає консультації за участі директора Національного агентства кібербезпеки та очільників розвідувальних агентств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

В Італії у кількох торгових точках мережі Coop сталися хакерські атаки на системи охолодження холодильних вітрин. Це призвело до зміни температурних параметрів, що спричинило перегрів вітрин і псування продуктів.

Підрозділ боротьби з кіберзлочинністю Італії відстежує походження та масштаби атак і перевіряє, чи є пов'язані вони зі схожими подіями в інших європейських країнах.

Результати розслідування обговорять на засіданні у Палаццо-Кіджі, на якому головуватиме секретар Ради міністрів Італії Альфредо Мантовано та до якого долучаться представники спецслужб.

Нагадаємо, десятки супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Естонії, а також Швеції постраждали від хакерської атаки 2 листопада.

Як зазначають у компаніях, ця кібератака нагадує ту, що раніше призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.