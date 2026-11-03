В Италии созывают консультации со спецслужбами из-за кибератак на супермаркеты

На фоне хакерских атак на системы охлаждения в итальянских супермаркетах правительство Италии созывает консультации с участием директора Национального агентства кибербезопасности и руководителей разведывательных агентств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В Италии в нескольких торговых точках сети Coop произошли хакерские атаки на системы охлаждения холодильных витрин. Это привело к изменению температурных параметров, что вызвало перегрев витрин и порчу продуктов.

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Италии отслеживает происхождение и масштабы атак и проверяет, связаны ли они с аналогичными событиями в других европейских странах.

Результаты расследования будут обсуждаться на заседании в Палаццо-Киджи, которое возглавит секретарь Совета министров Италии Альфредо Мантовано и в котором примут участие представители спецслужб.

Напомним, десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.

Как отмечают в компаниях, эта кибератака напоминает ту, которая ранее привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.