Качка: Угорщина не висунула нових заперечень щодо відкриття кластерів для України

Представник України при Європейському Союзі Тарас Качка заявив, що Угорщина не висувала нових предметних заперечень проти відкриття двох останніх переговорних кластерів у переговорах з Україною про вступ до ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю Euronews, передає "Європейська правда".

Качка висловив впевненість у тому, що останні два кластери – 4 і 5 – у переговорах з Україною можуть бути відкриті до кінця року, оскільки Будапешт поки не висунув зауважень щодо цього процесу.

"Я вважаю, що слово "блокування" вводить нас в оману", – сказав дипломат, відповідаючи на запитання про позицію Угорщини.

Качка пояснив, що Будапешт попросив додатковий час для вивчення документів, які лежать в основі наступного етапу переговорів.

На запитання, чи угорська позиція все ще пов’язана з правами нацменшин на освіту – давнім джерелом напруженості між Україною та Угорщиною, – Качка наголосив, що це питання вже вирішено.

"Немає жодних суттєвих вимог, розбіжностей чи занепокоєнь", – сказав він, пояснивши, що останні затримки пов’язані з переглядом документації.

Дипломат також підтвердив прагнення України завершити переговори про вступ до ЄС до 2027 або 2028 року, а можливо, й раніше, якщо внутрішні реформи просуватимуться швидше, ніж очікується.

"Я, як і раніше, дотримуюся термінів 2027–2028 років як років завершення переговорів, а можливо, навіть раніше, залежно від того, як розвиватиметься ситуація в Україні", – сказав він у коментарі Euronews.

Він зазначив, що відчуття терміновості в Україні відрізняється від ситуації у країнах-членах ЄС через триваючу війну з Росією, а щоденні атаки та бої на лінії фронту посилюють тиск на прискорення цього процесу.

Качка визнав критику щодо затримок з ухваленням євроінтеграційних законопроєктів у Верховій Раді, але відкинув припущення про навмисне уповільнення. Він вказав на труднощі ухвалення законів у воєнний час, зокрема на переривання парламентських засідань через повітряні тривоги та російські атаки на Київ.

Він зазначив, що співпраця між урядом і парламентом за останні тижні посилилася, і висловив сподівання, що темпи реформ прискоряться.

"Я не бачу жодних суттєвих проблем", – сказав він.

Качка сподівається, що оцінка розширення, яку проведе Європейська комісія, підтвердить здатність України ухвалити необхідне законодавство до кінця 2027 року.

Нагадаємо, Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що є необхідним процедурним кроком для їхнього відкриття.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив ще два кластери у перемовинах про вступ з Україною: кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.

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