Качка: Венгрия не выдвинула новых возражений против открытия кластеров для Украины

Представитель Украины при Европейском Союзе Тарас Качка заявил, что Венгрия не выдвигала новых существенных возражений против открытия двух последних переговорных кластеров в рамках переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Об этом он сказал в интервью Euronews, передает "Европейская правда".

Качка выразил уверенность в том, что последние два кластера – 4 и 5 – в переговорах с Украиной могут быть открыты до конца года, поскольку Будапешт пока не выдвигал замечаний по поводу этого процесса.

"Я считаю, что слово "блокировка" вводит нас в заблуждение", – сказал дипломат, отвечая на вопрос о позиции Венгрии.

Качка пояснил, что Будапешт попросил дополнительное время для изучения документов, лежащих в основе следующего этапа переговоров.

На вопрос, связана ли венгерская позиция по-прежнему с правами национальных меньшинств на образование – давним источником напряженности между Украиной и Венгрией, – Качка подчеркнул, что этот вопрос уже решен.

"Нет никаких существенных требований, разногласий или опасений", – сказал он, пояснив, что последние задержки связаны с пересмотром документации.

Дипломат также подтвердил стремление Украины завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2027 или 2028 году, а возможно, и раньше, если внутренние реформы будут продвигаться быстрее, чем ожидается.

"Я по-прежнему придерживаюсь сроков 2027–2028 годов как годов завершения переговоров, а возможно, даже раньше, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Украине", – сказал он в комментарии Euronews.

Он отметил, что ощущение срочности в Украине отличается от ситуации в странах-членах ЕС из-за продолжающейся войны с Россией, а ежедневные атаки и бои на линии фронта усиливают давление с целью ускорения этого процесса.

Качка признал критику в отношении задержек с принятием евроинтеграционных законопроектов в Верховной Раде, но отверг предположения о намеренном замедлении. Он указал на трудности принятия законов в военное время, в частности на прерывание парламентских заседаний из-за воздушных тревог и российских атак на Киев.

Он отметил, что сотрудничество между правительством и парламентом за последние недели укрепилось, и выразил надежду, что темпы реформ ускорятся.

"Я не вижу никаких существенных проблем", – сказал он.

Качка надеется, что оценка процесса расширения, которую проведет Европейская комиссия, подтвердит способность Украины принять необходимое законодательство до конца 2027 года.

Напомним, Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга переговорных кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что является необходимым процедурным шагом для их открытия.

13 октября ЕС официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении с Украиной: кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.

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