Путін попередив, що РФ у разі нападу на Калінінград застосує весь арсенал озброєння

Правитель РФ Владімір Путін підтвердив погрози, які раніше надходили країнам НАТО через посольства Росії: у разі прямого нападу на Калінінград або інший регіон РФ мова йтиме про застосування всього арсеналу російського озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс", він заявив, виступаючи на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Раніше Росія передала НАТО документ, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу, включно з ядерною зброєю, у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.

"Ми нікого не лякаємо. І те, про що ви щойно сказали, заява МЗС та листи, які МЗС розіслало до деяких країн, – це не залякування, це відповідь на спробу нас залякати", – сказав Путін.

"І все правильно написано в заяві МЗС та в тих листах, які були розіслані. Якщо справа дійде до прямого нападу на Російську Федерацію – у цьому випадку мається на увазі Калінінград, можливо, й інші якісь території – звичайно, на порядку денному неминуче й негайно постане питання застосування Російською Федерацією всіх озброєнь, що є в розпорядженні нашої країни. Це неминуче", – додав він.

Правитель РФ підкреслив, що в листі МЗС РФ щодо Калінінграда йдеться не про застосування ядерної зброї у відповідь, а про можливе застосування всіх "сил і засобів, що є в розпорядженні нашої країни, а яким воно буде, ми вже вирішимо".

Коментуючи реакцію генсека НАТО Марка Рютте на цю заяву, що в Європі "не вважають це серйозним", Путін сказав: "Правильно, якщо не вважати серйозними їхні погрози на нашу адресу".

Путін зазначив, що заяви про необхідність і можливість, а також про підготовку війни з Росією формулюють європейські політики, а не Москва. "А потім конкретні дії: навчання в Балтійському морі одне за одним, потім спроби затримання наших кораблів, суден. Але це ж все ескалація", – підкреслив він.

Коментуючи останні заяви Рютте, Путін сказав: "Саме тому нам доведеться ставити питання про застосування всіх наявних у нас сил і засобів".

Нагадаємо, у НАТО у відповідь на російські погрози наголосили на оборонному характері Альянсу та закликали Росію припинити безвідповідальну ядерну риторику.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зокрема, наголосив, що Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО.

У Литві нові російські погрози щодо Калінінграда назвали психологічним тиском.