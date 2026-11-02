Польща створює військову бригаду для оборони кордону з Калінінградською областю

У силах територіальної оборони Польщі спеціальна бригада займатиметься захистом кордону з російською Калінінградською областю.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Одна із бригад територіальної оборони до кінця цього року має перетворитися на Вармінсько-Мазурську бригаду прикордонної оборони. Вона отримає нові завдання, пов’язані з обороною кордону з російською Калінінградською областю.

Зазначається, що бригада займатиметься саме обороною кордону, а не його охороною. У польській армії кажуть: до кінця 2026 року підрозділ реорганізують, але повної бойової готовності він досягне протягом найближчих двох років.

Зараз триває переоснащення військових, які увійдуть до бригади.

Нагадаємо, посилену охорону кордону Литви з Калінінградською областю продовжать до середини листопада.

Раніше правитель РФ Владімір Путін підтвердив погрози, які раніше надходили країнам НАТО через посольства Росії: у разі прямого нападу на Калінінград або інший регіон РФ мова йтиме про застосування всього арсеналу російського озброєння.