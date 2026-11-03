Парламент Гренландії збирається ратифікувати угоду про безпеку з Трампом

У вівторок, 3 листопада, парламент Гренландії збирається ратифікувати угоду про безпеку, укладену з президентом США Дональдом Трампом, після того як більшість депутатів висловила підтримку цій угоді під час перших дебатів минулого місяця.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

У вересні США, Данія та Гренландія підписали угоду, спрямовану на подолання напруженості після неодноразових погроз Трампа взяти під контроль цей стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів, який є самокерованою територією Данії.

Ця угода розширює роль американських збройних сил у Гренландії, відкриваючи шлях для створення двох нових військових баз та "Золотого купола" Трампа – системи протиракетної оборони. Водночас – підтверджуючи суверенітет Данії та право гренландців на самовизначення.

Міністр закордонних справ Гренландії Муте Егеде заявив, що ратифікація є ще одним важливим кроком для острова.

"Шлях до цього моменту був для нас, як для народу, нелегким. Але ми твердо дотримувалися наших основоположних принципів, обрали діалог і взяли на себе відповідальність за інтереси нашої країни", – написав він у дописі на Facebook.

⁠Після ратифікації документа Гренландією, 11 листопада парламент Данії має провести перше читання законопроєкту, а 19 листопада – друге читання та голосування.

Виконавча угода набере чинності після її ратифікації Данією та Гренландією і не потребує схвалення Сенатом США.

Нагадаємо, 18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Також Сполучені Штати та Данія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у морській галузі, який передбачає розвиток суднобудування, залучення інвестицій та обмін передовими технологіями.