Парламент Гренландии намерен ратифицировать соглашение о безопасности с Трампом

Во вторник, 3 ноября, парламент Гренландии намеревается ратифицировать соглашение о безопасности, заключенное с президентом США Дональдом Трампом, после того как большинство депутатов выразило поддержку этому соглашению в ходе первых дебатов в прошлом месяце.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В сентябре США, Дания и Гренландия подписали соглашение, направленное на преодоление напряженности после неоднократных угроз Трампа взять под контроль этот стратегически расположенный и богатый полезными ископаемыми остров, который является самоуправляемой территорией Дании.

Это соглашение расширяет роль американских вооруженных сил в Гренландии, открывая путь для создания двух новых военных баз и "Золотого купола" Трампа – системы противоракетной обороны. В то же время – подтверждая суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение.

Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде заявил, что ратификация является ещё одним важным шагом для острова.

"Путь к этому моменту был для нас, как для народа, нелегким. Но мы твёрдо придерживались наших основополагающих принципов, выбрали диалог и взяли на себя ответственность за интересы нашей страны", – написал он в посте на Facebook.

⁠После ратификации документа Гренландией 11 ноября парламент Дании должен провести первое чтение законопроекта, а 19 ноября – второе чтение и голосование.

Исполнительное соглашение вступит в силу после его ратификации Данией и Гренландией и не требует одобрения Сенатом США.

Напомним, 18 сентября США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре относительно крупнейшего острова мира.

Также Соединённые Штаты и Дания подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в морской отрасли, который предусматривает развитие судостроения, привлечение инвестиций и обмен передовыми технологиями.