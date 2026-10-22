США та Данія домовилися про співпрацю у сфері суднобудування

Сполучені Штати та Данія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у морській галузі, який передбачає розвиток суднобудування, залучення інвестицій та обмін передовими технологіями.

Про це повідомив Державний департамент США, передає "Європейська правда".

Документ підписали заступник державного секретаря США з економічних питань Джейкоб Гельберг і міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Вашингтон має намір розширити суднобудівні потужності, збільшити кількість кваліфікованих працівників і зміцнити ланцюги постачання.

У межах співпраці Данія зможе інвестувати в американські суднобудівні підприємства, а американські фахівці отримають доступ до передових технологій для швидшого та дешевшого будівництва й ремонту суден.

Також партнерство передбачає прискорену підготовку американських спеціалістів у сфері суднобудування.

У Державному департаменті США очікують, що домовленості сприятимуть створенню високооплачуваних робочих місць, зміцненню американської промислової бази та підвищенню національної безпеки.

Реалізацією меморандуму керуватимуть Державний департамент США та Міністерство закордонних справ Данії.

Зазначимо, 18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сподівається на більшу стабільність після прориву у суперечці з Вашингтоном щодо Гренландії.

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