Трамп заявив, що США припинять фінансування Ізраїлю наприкінці 2026 року

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що уклав угоду з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про те, що Вашингтон припинить фінансування Ізраїлю в розмірі 4 млрд доларів після закінчення цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає щорічну військову допомогу США Ізраїлю в розмірі 3,8 млрд доларів, діє до 2028 року. Тривають переговори щодо того, як саме буде розвиватися допомога Вашингтона Ізраїлю після цієї дати.

У ефірі програми Fox & Friends на каналі Fox News Трамп заявив, що Ізраїль більше не потребує цього фінансування і що деякі демократи та лівоцентристські політики використовують фінансову підтримку Ізраїлю з боку США як привід для критики республіканців.

"Що стосується виплат Ізраїлю, то Бібі Нетаньягу та я домовилися, що ми надаватимемо Ізраїлю 4 мільярди доларів на рік, і кілька місяців тому ми домовилися, що припиняємо це", – сказав Трамп.

"Ми вже домовилися, що до кінця цього року ми не будемо виплачувати кошти Ізраїлю. Тепер ми допомагатимемо Ізраїлю, якщо він цього потребуватиме", – додав він.

Ні Білий дім, ні офіс Нетаньягу не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

Громадська підтримка Ізраїлю в США знизилася з початку війни в Газі у 2023 році, особливо серед демократів. Червневе опитування Квінніпіакського університету показало, що 48% виборців і 66% демократів вважають, що США надто підтримують Ізраїль; це більше, ніж 16% і 20% відповідно, коли це питання вперше ставилося у 2017 році.

Зазначимо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном незабаром закінчиться, але не уточнив, як саме це відбудеться.

ЗМІ писали, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після виборів у США.