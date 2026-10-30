Трамп заявив, що війна з Іраном завершиться "скоро"

Американський президент Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що війна США з Іраном незабаром закінчиться, але не уточнив, як саме це відбудеться.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю радіостанції KCMO, повідомляє Reuters.

У розмові з радіостанцією у Канзас-Сіті перед проміжними виборами до Конгресу 3 листопада президент США зазначив, що війна з Іраном "незабаром завершиться".

"Нам потрібна гарантія, що ядерної зброї ніколи не буде", – додав він.

Трамп заявив, що США не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів.

ЗМІ писали, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після виборів у США.

Писали, що американські війська на Близькому Сході готові розпочати нові, потенційно масштабні військові операції проти Ірану "протягом 96 годин після отримання" наказу від президента Дональда Трампа.