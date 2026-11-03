Трамп заявил, что США прекратят финансирование Израиля в конце 2026 года

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что заключил соглашение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о том, что Вашингтон прекратит финансирование Израиля в размере 4 млрд долларов по окончании этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий ежегодную военную помощь США Израилю в размере 3,8 млрд долларов, действует до 2028 года. Продолжаются переговоры о том, как именно будет развиваться помощь Вашингтона Израилю после этой даты.

В эфире программы Fox & Friends на канале Fox News Трамп заявил, что Израиль больше не нуждается в этом финансировании и что некоторые демократы и левоцентристские политики используют финансовую поддержку Израиля со стороны США как повод для критики республиканцев.

"Что касается выплат Израилю, то Биби Нетаньяху и я договорились, что будем предоставлять Израилю 4 миллиарда долларов в год, и несколько месяцев назад мы договорились, что прекращаем это", – сказал Трамп.

"Мы уже договорились, что до конца этого года не будем выплачивать средства Израилю. Теперь мы будем помогать Израилю, если он в этом нуждается", – добавил он.

Ни Белый дом, ни аппарат Нетаньяху не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Общественная поддержка Израиля в США снизилась с начала войны в Газе в 2023 году, особенно среди демократов. Июньский опрос Квиннипиакского университета показал, что 48% избирателей и 66% демократов считают, что США слишком сильно поддерживают Израиль; это больше, чем 16% и 20% соответственно, когда этот вопрос впервые задавался в 2017 году.

Отметим, что 30 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном скоро закончится, но не уточнил, как именно это произойдет.

СМИ писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после выборов в США.