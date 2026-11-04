Лидер демократов в Сенате обратился к американцам: "Облегчение уже не за горами"
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обратился к американцам с обращением о победе, поскольку, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США, Республиканская партия теряет большинство в верхней палате.
Его слова цитирует CNN, пишет "Европейская правда".
По предварительным результатам, демократы уже обеспечили себе 51 место в Сенате – это минимальное большинство. У Республиканской партии пока 39, поскольку голоса из многих штатов еще продолжают поступать.
"Вопреки всем прогнозам мы, демократы, одержали победу в Сенате, и хотим сказать несколько слов американскому народу: облегчение уже не за горами", – заявил Шумер.
Он отметил, что демократы вызвали мощную "голубую волну", прислушавшись к тому, что говорили люди в разных штатах по всей стране.
"Мы прислушались к ним, и они в первую очередь говорили о высоких ценах, хаосе и коррупции", – сказал он.
Шумер назвал результаты выборов "перекраиванием карты Сената, которое происходит раз в поколение" и отметил, что теперь "демократы должны оправдать ожидания".
Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.
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