За два дні відновлення блокад шкіл у Франції постраждали 37 освітян

У понеділок і вівторок, 3 і 4 листопада, після відновлення блокад шкіл у Франції по завершенню двотижневих канікул, кілька десятків працівників освіти зазнали поранень.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Всього 37 працівників національної освіти отримали поранення протягом двох днів під час учнівських блокад та протестів, заявив міністр освіти Франції Едуар Жеффре.

Міністр освіти Франції вимагає вжити правових заходів у відповідь на випадки акти насильства.

"За останні 48 годин, хоча студентські блокади все ще тривають, 37 працівників отримали поранення, і ми подали не менше 1000 скарг з початку цього руху", – сказав міністр.

Зокрема, Едуар Жеффре повідомив про напад у понеділок у школі в Ніцці, під час якого директор школи та вчитель зазнали нападу з боку матері учня, яка погрожувала їм зброєю та вдарила їх.

"Ми не можемо ігнорувати той факт, що цей надзвичайно серйозний випадок є частиною серії нападів на шкільну систему, зокрема, на директорів та адміністрацію шкіл", – заявив Едуар Жеффре.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, по Франції очікують відновлення масових протестів, зокрема і старшокласників та студентів. Згідно зі звітом розвідки, на протестах 5 листопада лише у межах паризького регіону очікується від 500 000 до 700 000 демонстрантів.

Через майбутній протест президент Франції Емманюель Макрон скликав раду з нацбезпеки.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.