За два дня после возобновления блокад школ во Франции пострадали 37 работников образования

В понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, после возобновления блокад школ во Франции по окончании двухнедельных каникул несколько десятков работников образования получили ранения.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Всего 37 работников системы образования получили ранения в течение двух дней во время студенческих блокад и протестов, заявил министр образования Франции Эдуар Жеффре.

Министр образования Франции требует принять правовые меры в ответ на случаи насилия.

"За последние 48 часов, хотя студенческие блокады все еще продолжаются, 37 работников получили ранения, и мы подали не менее 1000 жалоб с начала этого движения", – сказал министр.

В частности, Эдуар Жеффре сообщил о нападении в понедельник в школе в Ницце, в ходе которого директор школы и учитель подверглись нападению со стороны матери ученика, которая угрожала им оружием и нанесла им удары.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что этот чрезвычайно серьезный случай является частью серии нападений на школьную систему, в частности, на директоров и администрацию школ", – заявил Эдуар Жеффре.

Напомним, в четверг, 5 ноября, по всей Франции ожидается возобновление массовых протестов, в том числе со стороны старшеклассников и студентов. Согласно отчету разведки, на протестах 5 ноября только в пределах парижского региона ожидается от 500 000 до 700 000 демонстрантов.

В связи с предстоящим протестом президент Франции Эммануэль Макрон созвал совет по национальной безопасности.

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