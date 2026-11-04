Макрон скликає засідання ради з нацбезпеки через нові протести у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон у середу, 4 листопада, головуватиме на засідання Ради з питань оборони та національної безпеки у зв’язку з загальнонаціональними протестами, запланованими на 5 та 7 листопада.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон скликає засідання ради нацбезпеки за участі глави Генерального директорату внутрішньої безпеки Селін Бертон, начальника Генерального штабу збройних сил Фаб’єна Мандона та керівництва Національної поліції.

Зустріч відбудеться після засідання кабінету міністрів.

Згідно зі звітом розвідки, з яким ознайомився телеканал BFMTV, на протестах 5 листопада у межах паризького регіону очікується від 500 000 до 700 000 демонстрантів. Протест має об’єднати працівників приватного та державного секторів, а також пенсіонерів, які виступають за збереження робочих місць, підвищення зарплат, підтримку державних послуг та промисловості на заклик профспілок.

Згідно зі звітом, на протестах у четвер може бути досягнуто "нового рівня" насильства, зокрема, у центрах міст.

У французькому уряді заявили, що відреагують на вимоги протестувальників з "увагою" та "розсудливістю", зокрема на питання щодо додаткового підвищення мінімальної заробітної плати.

"Це питання залишається відкритим. Ми цілком усвідомлюємо вимоги, що висуваються сьогодні, і уряд прагне відповісти на них методично та з увагою", – заявив міністр економіки Ролан Лескюр після засідання кабінету міністрів.

Водночас в уряді обіцяють не допустити повторення ситуації з протестами 17 жовтня, які переросли у сутички, насильство та мародерство.

"Ми надзвичайно пильні. Не може бути й мови про те, щоб повторити те, що ми пережили 17 жовтня", – заявила речниця уряду Франції Мод Брежон.

За словами речниці, у деяких містах маршрути демонстрацій "будуть скориговані настільки, наскільки це необхідно, у межах, дозволених законом".

Національний союз студентів Франції закликав до нових масових демонстрацій цього тижня через відсутність реакції уряду на їхні вимоги.

У суботу, 31 жовтня, у Парижі, Марселі та інших містах Франції відбулася третя хвиля масових протестів проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг.

Нагадаємо, під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.