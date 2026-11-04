Ексміністр оборони Естонії йде з політики

Депутат парламенту Естонії від Партії реформ Ханно Певкур заявив, що йде з політики і не балотуватиметься на березневих парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю ERR.

Певкур, який у вересні пішов у відставку з посади міністра оборони, має намір реалізувати себе у приватному секторі та відкритий до пропозицій щодо роботи за межами Естонії.

"Я був у політиці 25 років, 20 років мав депутатський мандат, 12 років входив до складу уряду Естонії. Це дуже довгий термін. І зараз, коли до виборів залишається чотири місяці, потрібно прийняти рішення: балотуватися чи ні. Я дуже довго й серйозно обмірковував, чим хочу займатися далі в житті, і дійшов висновку, що на наступних виборах не висуватиму свою кандидатуру. Поки остаточно не визначуся з подальшими планами, я продовжуватиму виконувати отриманий від народу мандат у парламенті", – заявив Ханно Певкур.

"Я вже неодноразово говорив, що не збираюся змінювати партію, – виключив Певкур можливість участі у виборах до Рійгікогу у складі іншої політичної сили. – Для мене, як і раніше, найважливішими є основні права та свободи людей, а також ліберальний демократичний державний устрій".

За словами Певкура, причин для відходу кілька. Серед них – внутрішня атмосфера в партії та політична культура загалом, а також стан здоров’я й особисті амбіції.

"Наважуся припустити, що мене обрали б і до нового складу парламенту. Питання полягало не в тому, чи зможу я зберегти депутатський мандат. Швидше, це було моє особисте відчуття того, на якому етапі політичного життя я перебуваю і чи хочу я продовжувати займатися політикою. Зараз я вирішив обрати інший шлях", – заявив політик.

Нагадаємо, у вересні Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

Скандал виплив в умовах надзвичайно низьких рейтингів керівної коаліції, у якій наразі залишаються Партія реформ та ліберальна "Естонія 200".

Детальніше читайте у статті: Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.