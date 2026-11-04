Бывший министр обороны Эстонии уходит из политики

Депутат парламента Эстонии от Партии реформ Ханно Певкур заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на мартовских парламентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в интервью ERR.

Певкур, который в сентябре ушел в отставку с поста министра обороны, намерен реализовать себя в частном секторе и открыт для предложений о работе за пределами Эстонии.

"Я был в политике 25 лет, 20 лет имел депутатский мандат, 12 лет входил в состав правительства Эстонии. Это очень долгий срок. И сейчас, когда до выборов остаётся четыре месяца, нужно принять решение: баллотироваться или нет. Я очень долго и серьезно обдумывал, чем хочу заниматься дальше в жизни, и пришел к выводу, что на следующих выборах не буду выдвигать свою кандидатуру. Пока окончательно не определюсь с дальнейшими планами, я буду продолжать выполнять полученный от народа мандат в парламенте", – заявил Ханно Певкур.

"Я уже неоднократно говорил, что не собираюсь менять партию, – исключил Певкур возможность участия в выборах в Рийгикогу в составе другой политической силы. – Для меня, как и раньше, важнее всего основные права и свободы людей, а также либерально-демократический государственный строй".

По словам Певкура, причин для ухода несколько. Среди них – внутренняя атмосфера в партии и политическая культура в целом, а также состояние здоровья и личные амбиции.

"Осмелюсь предположить, что меня избрали бы и в новый состав парламента. Вопрос заключался не в том, смогу ли я сохранить депутатский мандат. Скорее, это было мое личное ощущение того, на каком этапе политической жизни я нахожусь и хочу ли я продолжать заниматься политикой. Сейчас я решил выбрать другой путь", – заявил политик.

Напомним, в сентябре Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных аудитом проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.

Скандал разразился на фоне чрезвычайно низких рейтингов правящей коалиции, в которую в настоящее время входят Партия реформ и либеральная "Эстония 200".

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