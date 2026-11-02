Как украинцы заставили Еврокомиссию признать прогресс в Украине и что нам обещают в 2027 году

Еврокомиссия обнародовала ежегодный доклад о расширении, а также, впервые в истории, представила вместе с ним дорожные карты дальнейшего процесса расширения для четырёх наиболее продвинутых кандидатов, и Украина вошла в эту четвёрку.

Причем в отношении Украины этот документ явно более оптимистичен, чем ожидалось, и определенно более амбициозен, чем темпы реформ, демонстрируемые Киевом. Но в Брюсселе объясняют, что видят ускорение процессов и рассчитывают на сохранение этой тенденции.

С отчетом сложилась парадоксальная ситуация. Еврокомиссия признает, что реформы в Украине за последний год существенно замедлились – но оценка готовности Украины к вступлению выросла, причем больше всего за все годы.

Подробнее о том, что показал отчет и когда ожидают завершения переговоров о вступлении Украины при самых оптимистичных условиях, – в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год и откуда взялся оптимизм. Далее – краткое изложение этой аналитики.

Еще несколько лет назад, когда Украина только приближалась к началу вступительных переговоров, в ЕС продолжалась дискуссия о реальности значительного расширения.

Но сейчас, когда в Евросоюзе официально сложилось деление стран-кандидатов на реальных и номинальных, можно признать, что ЕС уже готов к расширению.

Из всех кандидатов Еврокомиссия с согласия всех государств-членов выделила четверку перспективных – это Черногория, Албания, Молдова и Украина.

4 ноября в Брюсселе были представлены дорожные карты"– временные рамки того, как каждая из них будет продвигаться к вступлению.

Украина, напомним, еще не завершила открытие переговорных кластеров; два последних, и самых сложных, ждут согласия Венгрии. Все собеседники "ЕП" в Киеве и Брюсселе уверены, что это точно произойдет до конца года.

Но самая амбициозная задача в отношении Украины поставлена на 2027 год.

Еврокомиссия ожидает, что в первой половине этого года Украина получит положительный отчет о выполнении IBAR – то есть "фундаментальных" бенчмарков. Это позволит Киеву перейти к завершению вступительных переговоров.

Дорожная карта ставит целью закрыть в 2027 году семь переговорных глав (образование и культура, интеллектуальная собственность, социальная политика, предпринимательство и промышленная политика, наука и исследования, внешние отношения, внешняя политика и политика безопасности).

Первую из этих глав Комиссия хочет закрыть уже в первом полугодии; на практике это означает, что Украина должна завершить выполнение реформ для IBAR и передать в Брюссель отчет об этом уже в апреле; как максимум – в начале мая.

Официальный Киев ставит перед собой еще более амбициозные цели. Впрочем, нынешние темпы реформ в Украине свидетельствуют о том, что даже планы Еврокомиссии являются крайне амбициозными.

Еврокомиссия констатирует, что по восьми главам темпы реформ существенно сократились даже по сравнению с 2025 годом. Прогресс до сих пор не является достаточным для государства, претендующего на вступление через несколько лет, но при этом он больше, чем когда-либо (за год +4,5 балла).

Чтобы "вытянуть" хорошую оценку для Украины по разделам 23 и 24, пришлось учесть реформы, которые были осуществлены уже осенью 2026 года.

Кроме того, Еврокомиссия пояснила, что в вопросе борьбы с коррупцией оценка выросла не благодаря действиям властей, а вопреки им – ведь ЕС учитывает не только изменения в законах, но и действия украинского гражданского общества, НАБУ и САП.

При этом в Брюсселе добавляют: ЕС осознает всю серьезность проблем.

Поиск креативных путей, позволяющих представить Украину в лучшем свете, обусловлен двумя ключевыми причинами: Украина вступает в Евросоюз в условиях полномасштабной войны; у ЕС нет желания разрывать союз Украины и Молдовы, даже несмотря на лучшую готовность Кишинева.

Главный вопрос – захочет ли Украина, а прежде всего её парламент, предпринимать необходимые шаги для вступления в ЕС или вернётся на путь торможения реформ, несмотря на последствия этого.

Еврокомиссия заявила о реальности завершения переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2028 году.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год и откуда взялся оптимизм.