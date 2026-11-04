Єврокомісія заявила про реальність завершення переговорів про вступ України в ЄС у 2028 році

У Європейській комісії заявили, що якщо Україна прискориться з темпом реформ, зможе завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Єврокомісії щодо нового звіту про розширення.

Завершити переговори про вступ у 2028 році є метою українського уряду, й у Єврокомісії визнали, що це реально.

"Важливо, щоб Україна й надалі прискорювала темпи реформ, щоб країна змогла досягти своєї амбіційної мети – завершити переговори про вступ до кінця 2028 року", – йдеться у повідомленні.

Як ідеться у заяві Єврокомісії, Україна продовжує просуватися вперед у проведенні ключових галузевих реформ та відкрила вже чотири кластери у переговорах про вступ. Втім, варто зосередитись на подальшому впровадженні реформ, зокрема щодо верховенства права.

"Її інституційна система боротьби з корупцією залишається ефективною, а спеціалізовані антикорупційні органи загалом продовжують діяти незалежно та результативно. Наразі слід зосередитися на досягненні проміжних показників у сфері верховенства права, а також на виконанні дорожніх карт щодо верховенства права, функціонування демократичних інститутів та реформи державного управління, а також плану дій щодо національних меншин", – зазначили у Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС оприлюднив звіт про розширення-2026: Україна – у групі лідерів євроінтеграції.

Нагадаємо, Європейська комісія може представити Раді ЄС проміжний звіт про виконання Україною критеріїв у сфері верховенства права (IBAR) у першій половині 2027 року, якщо Київ прискорить темпи реформ.

За словами єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос, Україна має шанс закрити сім переговорних розділів до кінця 2027 року, якщо справиться з необхідними реформами. А віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що Україна може закрити більше, ніж сім розділів до кінця наступного року.