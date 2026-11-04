На трасі у Польщі зіткнулись вантажівки німецької армії, є поранені

У Польщі троє людей отримали поранення в результаті зіткнення трьох вантажівок на автомагістралі А4 поблизу транспортної розв’язки Костомлоти в Нижній Сілезії.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Транспортні засоби належать німецькій армії.

Поранені – це водії військових транспортних засобів, які з невідомих причин зіткнулися між собою. Усі постраждалі були притомні та були доставлені до лікарні для обстеження.

Пожежна служба повідомила, що німецька армія, серед іншого, перевозила 150 літрів дизельного палива, але, на щастя, бочка не протекла.

Аварія спричинила ускладнення в русі – автострада в напрямку Вроцлава вже проїзна, але лише однією смугою. Однак звуження проїжджої частини спричинило 10-кілометровий затор.

Затори утворюються також на ділянці дороги в напрямку Легниці, оскільки зацікавлені водії сповільнюють рух, щоб побачити, що сталося.

Усуненням транспортних засобів займеться Військова жандармерія.

У липні 2025 року троє людей були доставлені до лікарні після зіткнення військового автомобіля з легковим у селі Снопки у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі.

У 2024 році в Сілезькому воєводстві в результаті аварії з військовим автомобілем постраждали п'ятеро осіб.