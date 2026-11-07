Глава МЗС Естонії: РФ відповідає на мирні зусилля терором, бо вірить у свою безкарність

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна відреагував на останню масовану комбіновану атаку Росії на Україну, спрямовану головним чином на Київ і Київщину.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, поки світ говорить про мир, російські балістичні ракети знову вражають Київ.

"Росія відповідає на мирні зусилля ще більшим терором і руйнуваннями, оскільки вважає, що може діяти безкарно. Лише потужний тиск змусить Росію зупинитися", – написав Тсахкна.

У ніч на 7 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням невказаної кількості ракет та 172 безпілотників.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.