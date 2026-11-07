Глава МИД Эстонии: РФ отвечает на мирные усилия террором, поскольку верит в свою безнаказанность

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на последнюю массированную комбинированную атаку России на Украину, направленную главным образом на Киев и Киевскую область.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По словам министра, пока мир говорит о мире, российские баллистические ракеты вновь поражают Киев.

"Россия отвечает на мирные усилия еще большим террором и разрушениями, поскольку считает, что может действовать безнаказанно. Только мощное давление заставит Россию остановиться", – написал Цахкна.

В ночь на 7 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину с применением неуказанного количества ракет и 172 беспилотников.

Напомним, специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.