У Варшаві посилили заходи безпеки після смертельної стрілянини у Кракові

У столиці Польщі встановили дорожні блокпости та посилили охорону в'їзних шляхів до міста після того, як напередодні у центрі Кракова було вбито шістьох людей внаслідок стрілянини.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Мер Варшави Рафал Тшасковський доручив міським службам встановити дорожні блокпости на в’їздах до вулиць, що ведуть до вулиці Краківського Передмістя. Правоохоронцям також доручено посилити охорону на найбільш людних вулицях.

"У зв’язку з трагічними подіями у Кракові я доручив міській охороні та черговим службам міста дотримуватися особливої пильності, зокрема щодо відеоспостереження, особливо в районі Королівського шляху, Старого міста та в місцях скупчення людей", – повідомив мер Варшави.

За словами посадовця, до польської столиці направлено додаткові підрозділи поліції. Міські служби встановлюють бетонні бар’єри на в’їздах, зокрема, з вулиць Свєнтокшиської, Медової, Карова та Королівської.

"Перш за все ми закликаємо зберігати спокій і користуватися надійними джерелами інформації. Також просимо обмежити прогулянки в найжвавіших місцях міста до з’ясування причин та обставин трагічних подій у Кракові", – закликав мер Тшасковський.

У суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Наразі відомо про шістьох загиблих. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані. Нападника затримали.

Журналісти з’ясували, що злочинець стріляв з гвинтівки AR-15 і був одягнений у камуфляжну форму.