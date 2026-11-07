Стрілянина в Кракові: стали відомі подробиці про нападника

За даними поліції, стрілянину у центрі Кракова влаштував громадянин Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані поліції.

Як зазначили польські правоохоронці, підозрюваний наразі перебуває під охороною поліції.

"Винуватець інциденту на Головній площі у Кракові є громадянином Республіки Польща", – йдеться у заяві.

Також поліція спростувала інформацію про загибель поліцейського та про розшук ще одного винуватця.

"Єдиний відомий винуватець інциденту перебуває під вартою поліції", – додали у відомстві.

За даними RMF FM, злочинець, який скоїв напад у центрі Кракова – 25-річний чоловік.

Журналісти з’ясували, що зловмисник в’їхав на площу Ринок на чорному Subaru і почав стріляти у випадкових перехожих.

Злочинець стріляв з гвинтівки AR-15 і був одягнений у камуфляжну форму.

Загинуло щонайменше 5 осіб, а кільканадцять отримали поранення. Серед постраждалих – двоє поліцейських.

Нападника поранили правоохоронці на перехресті вулиць Страдомської та Дітля. Його доставили до однієї з краківських лікарень, де йому надають реанімаційну допомогу. Поліція повідомляє, що чоловік діяв самостійно.

Як повідомляли, стрілянина сталась на центральній площі Ринок у Кракові.

Зазначалось водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. За останніми даними, внаслідок стрілянини загинуло п’ятеро осіб, ще кілька десятків були поранені.

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію в Кракові після інциденту.