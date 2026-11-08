В Варшаве усилили меры безопасности после смертоносной стрельбы в Кракове

В столице Польши установили дорожные блокпосты и усилили охрану подъездных путей к городу после того, как накануне в центре Кракова в результате стрельбы были убиты шесть человек.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поручил городским службам установить дорожные блокпосты на въездах на улицы, ведущие к улице Краковского Пригорода. Правоохранителям также поручено усилить охрану на самых оживленных улицах.

"В связи с трагическими событиями в Кракове я поручил городской охране и дежурным службам города проявлять особую бдительность, в частности в отношении видеонаблюдения, особенно в районе Королевского пути, Старого города и в местах скопления людей", – сообщил мэр Варшавы.

По словам чиновника, в польскую столицу направлены дополнительные подразделения полиции. Городские службы устанавливают бетонные барьеры на въездах, в частности, с улиц Свентокшиской, Медовой, Карова и Королевской.

"Прежде всего мы призываем сохранять спокойствие и пользоваться надежными источниками информации. Также просим ограничить прогулки в самых оживлённых местах города до выяснения причин и обстоятельств трагических событий в Кракове", – призвал мэр Тшасковский.

В субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

На данный момент известно о шести погибших. Кроме того, 12 раненых находятся в критическом состоянии. Нападавший задержан.

Журналисты выяснили, что преступник стрелял из винтовки AR-15 и был одет в камуфляжную форму.