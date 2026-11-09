Глава МВД Эстонии: действия РФ следует рассматривать как государственный терроризм

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что российские акты агрессии в Европе следует рассматривать как "государственный терроризм", а не как гибридные инциденты.

Об этом эстонский министр сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Диверсии, поджоги и другие дестабилизирующие действия в Европе связывают с Россией. Такие инциденты называют гибридными атаками, поскольку они не достигают уровня военной агрессии.

"Термин "гибридный" слишком мягкий для этого. Россия является самым большим вызовом и самой большой угрозой для Европы… И они постоянно атакуют Европу. Они просто делают это, не превышая военного порога, но делают это постоянно", – заявил Таро.

По его словам, это терроризм, поддерживаемый государством.

"Это прямые атаки на нашу критическую инфраструктуру, на наши объекты, связанные с военным делом или обороной", – добавил министр.

Таро имел в виду поджог в августе, направленный против эстонской компании Milrem Robotics, занимающейся оборонной робототехникой.

Он отметил, что власти за считанные часы арестовали нескольких подозреваемых, которых наняла Россия для совершения этой атаки.

"Они наняли их для этого", – сказал Таро.

Эстония также была одной из европейских стран, которые на прошлой неделе подверглись серии кибератак, приведших к перегреву холодильных витрин в супермаркетах и нанесших ущерб на миллионы евро.

Министр отметил, что эстонские власти расследуют этот инцидент и выявляют другие возможные уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры. Он добавил, что пока остается неясным, кто стоит за этими атаками.

"Если мы получим все данные, если получим доказательства, мы установим ответственность. Мы не колеблемся в таких вопросах, потому что если хочешь предотвратить повторение подобного или попытаться минимизировать риски, ты должен каждый раз устанавливать ответственность и заставлять платить за эти действия", – сказал Таро.

Министр оценил, что в целом Россия несет ответственность за 90% проблем внутренней безопасности в Эстонии. Еще 5% приходится на Китай, а остальное – на других субъектов.

Он предупредил, что для Европы важно стать более устойчивой к этим угрозам, и призвал к таким мерам, как прекращение выдачи туристических виз гражданам России, за что Эстония неоднократно выступала.

"Не бойтесь, будьте готовы. Если вы готовитесь и проводите оценку рисков, то катастрофы не произойдет", – сказал Таро.

Он добавил, что Эстония уже давно наращивает потенциал в сфере кибербезопасности.

Недавно экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал понять, что не поддерживает разговоры о гибридных атаках, когда речь идет о прямом вторжении вражеских дронов в его страну.

О необходимости отказаться от использования термина "гибридный" говорил и посол Украины в Германии Алексей Макеев.