Ексглава МЗС Литви зіронізував про "гібридні дрони" над своєю країною

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс дав зрозуміти, що не підтримує розмови про гібридні атаки, коли йдеться про прямі вторгнення ворожих дронів до його країни.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Ексміністр коментував останній інцидент, коли винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

"Приємно знати, що минулої ночі Литва успішно відбила гібридну атаку гібридних дронів, які були збиті ще до того, як встигли приземлитися на наших гібридних будинках", – написав Ландсбергіс.

Варто зазначити, що в країнах НАТО називають вторгнення безпілотників частиною гібридної війни Росії проти Заходу.

Навіть інцидент в аеропорту Лейпцига, який мало не закінчився катастрофою, коли оснащений вибухівкою дрон був спрямований у крило українського вантажного літака, зрештою був названий гібридною атакою.

Про необхідність відмовитись ховатися за терміном "гібридний" говорив і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.