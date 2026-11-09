Проросійські соціалісти бойкотують виступ єврокомісарки Кос у парламенті Молдови

Фракція Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) відмовилася брати участь у засіданні парламенту 9 листопада, на якому заплановано виступ європейської комісарки з питань розширення Марти Кос.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Соціалісти звинуватили більшість в обмеженні прав опозиції та заявили, що не мають наміру бути "масовкою" на заході, мета якого – "прославлення режиму Маї Санду".

Як пояснили в ПСРМ, причиною бойкоту став затверджений регламент майбутнього засідання. У партії стверджують, що він позбавляє опозицію можливості повноцінно представляти інтереси своїх виборців.

"Нам заздалегідь відмовлено у праві на виступ, не передбачено можливості для політичних заяв, а також виключено право поставити єврокомісарці будь-які запитання", – йдеться у заяві соціалістів.

У фракції наголосили, що присутність на засіданні, де найбільшій опозиційній силі заздалегідь відмовлено у праві голосу, означала б легітимізацію недемократичних практик. Соціалісти відмовилися виступати "в ролі формальної декорації" для європейських посадовців.

При цьому в ПСРМ окремо зазначили, що їхнє рішення не є геополітичним демаршем. На їхню думку, головна проблема полягає в тому, що "бравурні промови керівної партії про успіхи європейського шляху не мають абсолютно нічого спільного з повсякденною реальністю громадян".

Опозиція звинуватила владу в тому, що за гаслами про інтеграцію ховається глибока внутрішня криза, планомірне захоплення державних установ, запровадження цензури та надзвичайно скрутна соціально-економічна ситуація.

Як анонсували раніше, Марта Кос планувала звернутись до депутатів і розповісти про наступні зобов’язання, які Молдова має взяти на себе в процесі євроінтеграції.

Нагадаємо, ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Також голова євроінтеграційного комітету парламенту Молдови Адріан Балуцел заявив, що Молдова не вважає процес вступу до ЄС перегонами з Україною і сподівається, що обидві держави успішно стануть частиною Євросоюзу.